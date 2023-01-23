『盆栽道具 ステンレス小枝切鋏 841A ステンレス ハサミ はさみ 盆栽 園芸 鉢植え ガーデニング お手入れ BONSAI Shears【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 03時 54分に出品され04月24日 03時 54分に終了予定です。即決価格は8,029円に設定されています。現在248件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

盆栽道具 ステンレス小枝切鋏 841A ステンレス ハサミ はさみ 盆栽 園芸 鉢植え ガーデニング お手入れ BONSAI Shears



【商品説明】

・カネシン 兼進 代引不可

・ステンレス ハサミ はさみ 盆栽

・園芸 鉢植え ガーデニング お手入れ BONSAI 日本製

・盆栽道具 ステンレス長柄小枝切鋏 No.841A



【サイズ】

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※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。