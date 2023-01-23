『カミハタ アラゴナイト シーフローSPグレードリーフサンド 18kg【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 13時 50分に出品され03月29日 13時 50分に終了予定です。即決価格は8,029円に設定されています。現在468件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 カミハタ アラゴナイト シーフローSPグレードリーフサンド 18kg本体サイズ (幅X奥行X高さ) :38×68×10cm/本体重量 :18000g