『スワン電器 LEDIC EXARM 970 ロングアーム LEDアームライト ブルー LEX-970BL【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 06時 01分に出品され04月17日 06時 01分に終了予定です。即決価格は8,029円に設定されています。現在548件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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使いやすさとシンプル機能にこだわったクランプ式のLEDアームライト

精密作業にも適したかなりの明るさが特長

タッチセンサー式で、点灯、消灯、3段階の調光をすべて1つのボタンで操作