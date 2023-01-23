『led蛍光灯 20w形 58cm 20形 20型 蛍光灯 led 直管 インバーター式 インバータ グロー式工事不要 グロー式 グロー 工事【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 16時 18分に出品され03月31日 16時 18分に終了予定です。即決価格は8,029円に設定されています。現在806件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

led蛍光灯 20w形 58cm 20形 20型 蛍光灯 led 直管 インバーター式 インバータ グロー式工事不要 グロー式 グロー 工事



【商品説明】

・【スペック】商品サイズ?(cm)?φ?26??L580mm?定格消費電力?12W?電圧?100V?50/60Hz?ランプ設計寿命?約40000時間?広い照射角?320度?昼白色?5500K?全光束?1500LM

・【取り付け簡単】グロー式とインバーター式が両方とも対応です。グロー式とインバーター式であれば工事不要です！グロースターター方式の器具は、グロー点灯管を取り外すだけで、そのままご使用できます。購入する前にご確認のほど宜しくお願いします。?※?ラピットスタート式器具でのご利用は直結工事必要となります。*電気資格者による配線工事を行うようお願い致します。

・【省エネ?環境にやさしい】LEDは



【サイズ】

高さ : 15.00 cm

横幅 : 15.00 cm

奥行 : 60.00 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。