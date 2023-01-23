『led蛍光灯 20w形 58cm 20形 20型 蛍光灯 led 直管 インバーター式 インバータ グロー式工事不要 グロー式 グロー 工事【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 16時 18分に出品され03月31日 16時 18分に終了予定です。即決価格は8,029円に設定されています。現在806件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
led蛍光灯 20w形 58cm 20形 20型 蛍光灯 led 直管 インバーター式 インバータ グロー式工事不要 グロー式 グロー 工事
【商品説明】
・【スペック】商品サイズ?(cm)?φ?26??L580mm?定格消費電力?12W?電圧?100V?50/60Hz?ランプ設計寿命?約40000時間?広い照射角?320度?昼白色?5500K?全光束?1500LM
・【取り付け簡単】グロー式とインバーター式が両方とも対応です。グロー式とインバーター式であれば工事不要です！グロースターター方式の器具は、グロー点灯管を取り外すだけで、そのままご使用できます。購入する前にご確認のほど宜しくお願いします。?※?ラピットスタート式器具でのご利用は直結工事必要となります。*電気資格者による配線工事を行うようお願い致します。
・【省エネ?環境にやさしい】LEDは
【サイズ】
高さ : 15.00 cm
横幅 : 15.00 cm
奥行 : 60.00 cm
重量 : 500.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Philips Hue(フィリップスヒュー) スマート照明 LED E17 電球色 昼光色 Alexa対応 照明 ライト ランプ 調光 Ec
¥ 8021
岩崎 水銀ランプ HF300X
¥ 8017
DNライティング シームレスライン スリム蛍光灯 FRT1000EN
¥ 8014
東芝ライテック ＦＨＦ３２×２インバータ ＦＭＢ?２?３２６２２５Ｒ
¥ 8014
Joyly Home LEDフロアライト、20Wフロアライトリモコン付き、間接照明おしゃれ、調光・調色、タイマー、ダブルヘッドライト＋タッチ
¥ 8014
東芝 直管蛍光灯 3波長形昼白色 メロウライン 32W形 Hf形 10本入 FHF32EX-N-H
¥ 8014
VIMLITE led電球 e11 スポット ブラック 調光対応 COB6W ハロゲンランプ50W?60W相当 中角30度 高演色性Ra92
¥ 8014
共同照明 4個セットLED電球 60w形 E26 無段階調光 調色 リモコン遠隔操作 GT-B-9WT2-4B-Y 9w led照明 リモコ
¥ 8014
デスクライト 10W LED目に優しい 電気スタンド 調光&調色 自然光?視力ケア 平面発光?省エネ 学習机 テーブルスタンド タイマー、記
¥ 8014
KOIZUMI(コイズミ・コイズミ学習机) LEDアームライト ホワイト PCL-311WH
¥ 8014
LED蛍光灯 15w形 昼光色 電球色 led直管蛍光灯T8 44cm G13口金 15W形相当 FL15 直管LEDランプ色選択 (昼光色
¥ 8012
LED蛍光灯 40W形 直管 蛍光灯40形 led 消費電力14W 高輝度 1800LM 120cm 1198MM 昼光色 6500K グロ
¥ 8012
パナソニック 10個セット コンパクト形蛍光灯 23W 3波長形電球色 ツイン蛍光灯 Hfツイン1(2本ブリッジ) FHP23EL_set
¥ 8011
バイパス工事不要 ledランプ?蛍光灯 40w型 高輝度 3100ルーメン 18W 昼光色 6000K 直管 120cm G13口金回転式
¥ 8010
オクタゴン ポータブルデスクライト Octagon One Desk Light (ホワイト(GNK040003))
¥ 8010
10本セットパナソニック FHF32EX-N-H F2D ナチュラル色 Hf蛍光灯32形
¥ 8009
LED蛍光灯 直管 40W形 昼白色 太陽光に最も近い自然光 120cm 天井照明 高輝度 2300LM G13口金 グロー式 スタータ不要
¥ 8009
パナソニック ＦＨＬ１０ＥＸ?Ｌ 電球色 １０本セット
¥ 8008
落札価格8029円
806 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！