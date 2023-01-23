『ジン 水着 コスプレ衣装 原神 海風の夢 ウィッグ 風神 げんしん風 海風の夢 変装 COS全セット 変装グッズ かわいい 大人用 文化祭 Genshin cosplay 専用衣装【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 08時 08分に出品され03月15日 08時 08分に終了予定です。即決価格は8,029円に設定されています。現在543件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【セット内容】：「上着」+「ベルト」+「袖カバー」+「腿飾り」+「手首飾り」+「神の目飾り」+「髪飾り」+「背中飾り」+「ショートパンツ」。素材は通気性よいのシフォン生地と手触り良いのサテン生地で、軽くて耐久性が高い、速乾性があります。当商品のパーツが多くの為、お手元に届きましたら、必ず中身をご確認ください。
【 適用場合 】 ：ビーチ.プール.仮装大会.撮影.通常用.コスプレ用.ハロウィン.クリスマス.学園祭.お祭り.イベント.文化祭.プレゼント.パーティー用.コレクションなど。ご家族やご友人へのプレゼントにも最適です。
【 注意事項 】：当商品の画像は全部現品撮影です。写真は光やディスプレイの関係で実物と多少異なる所がございます。予めご了承ください。
原神 鍾離 コスプレ衣装 Genshin 璃月港 岩王帝君 コスチューム ステージ服 学園祭 文化祭 仮装 COS全セット 変装グッズ かわいい 専用衣装 高完成度
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落札価格8029円
543 入札履歴
終了
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