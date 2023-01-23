『Nature スマートリモコン Nature Remo Remo-01（1st Generation）【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 08時 25分に出品され04月16日 08時 25分に終了予定です。即決価格は8,029円に設定されています。現在434件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Nature スマートリモコン Nature Remo Remo-01（1st Generation）



【商品説明】

・Google Homeや Echoと連携して声で家電を操作

・iOS 10.0以降、Android 5.0以降対応

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・主要メーカーのエアコン、テレビはプリセット済みで設定が簡単

・外出先からスマホでエアコンを操作可能

・温度、湿度、照度、人感センサー、GPS、時間による自動化が可能



【サイズ】

高さ : 7.60 cm

横幅 : 13.70 cm

奥行 : 14.10 cm

重量 : 330.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。