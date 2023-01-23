『五十嵐刃物工業 PRUMAN 楕円アルミ 505ハンドル 鋼付195 PM-21 1丁【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 17時 14分に出品され03月26日 17時 14分に終了予定です。即決価格は8,029円に設定されています。現在448件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】 五十嵐刃物工業 PRUMAN 楕円アルミ 505ハンドル 鋼付195 PM-21 1丁 【ジャンル・特徴】 刃物鋼を熟知した職人が焼入れし仕上げた刃物です。 [ PM-21 ]
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¥ 8029
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¥ 8028
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¥ 8027
TAIKOH 大磯砂利 5分 (15~25mm) 40kg
¥ 8027
落札価格8029円
448 入札履歴
終了
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