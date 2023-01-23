『My Next Life as a Villainess All Routes Lead to Doom! Blu-ray 【並行輸入】【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 20時 16分に出品され04月08日 20時 16分に終了予定です。即決価格は8,029円に設定されています。現在313件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 My Next Life as a Villainess All Routes Lead to Doom! contains episodes 1-12 of the anime directed by Keisuke Inoue. Some people may treat life like a game but when young noblewoman Catarina Claes accidentally bumps her head she has a horrifying revelation. In a previous life she was an avid otaku and game player and the life Catarina is living is that of the villainess of the game FORTUNE LOVER… a character doomed to be either killed or exiled no matter how the game is played! Forewarned a

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