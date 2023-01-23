『日本マタイ(MARSOL/マルソル) 保温ビニールフィルム 換気トンネルシート 1.35m×5m 透明 換気穴あり【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 06時 01分に出品され03月20日 06時 01分に終了予定です。即決価格は8,028円に設定されています。現在899件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

日本マタイ(MARSOL/マルソル) 保温ビニールフィルム 換気トンネルシート 1.35m×5m 透明 換気穴あり



【商品説明】

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・???C?E???a:2.5cm



【サイズ】

高さ : 1.40 cm

横幅 : 23.20 cm

奥行 : 29.00 cm

重量 : 330.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。