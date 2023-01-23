『和ごころきもの屋 日本製国産ヘアアクセサリー かんざし 簪 髪飾り 桐箱入り パール簪 kanzasi340【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 07時 35分に出品され04月04日 07時 35分に終了予定です。即決価格は8,028円に設定されています。現在605件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
和ごころきもの屋 日本製国産ヘアアクセサリー かんざし 簪 髪飾り 桐箱入り パール簪 kanzasi340
【商品説明】
・※1～3営業日以内に発送（毎週水曜定休）※商品の写真は出来る限り実物に近い色合いを表現できるようにしておりますが、モニターの設定等によっては多少の誤差が生じる場合がございます。 予めご了承ください。
・【サイズ】 全長：約15.0cm 巾：最大約9cm
・【素材】 土台：合成樹脂（アクリル樹脂） 金属部分：真鍮 【日本製】
・素材構成: 真鍮， 100% アクリル
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Gratante グラタンテ トートバッグ メンズ 大きめ キャンバス 斜めがけ 無地 通勤 通学 2way 大容量 大人 通勤バッグ 肩掛
¥ 8027
FANDARE リュックサック メンズ キャンバス スクエアバッグ アンティーク 登山 バックパック 防水 通学 通勤 出張 コーヒー
¥ 8027
Luufan リュックサック メンズ レザー 通勤鞄 大容量 A4収納 バックパック 本革 リュック 14インチPC対応 通学バッグ 男性用
¥ 8027
カンタベリー バッグ トートバッグ ライフスタイル メンズ 19
¥ 8027
TAVARUA(タバルア) ポケッタブルリュック2トーン 日本製 3005 (LEAF BLACK)
¥ 8027
イシュタル リュック メイル B4収納 グレー
¥ 8027
[ウルティマ トーキョー] クラッチバッグ 本革 WAY フラップタイプ ライル No.77823 メンズ レッド
¥ 8027
桃太郎ジーンズB-26 GTBデニムサコッシュ
¥ 8027
FANDARE リュックサック メンズ キャンバス スクエアバッグ アンティーク 登山 バックパック 防水 通学 通勤 出張 グレー
¥ 8027
Lavancia 大容量PU革リュック フラップリュック バックパック，カジュアルバッグ ビジネスリュック パソコンリュック，おしゃれ メン
¥ 8027
FANDARE リュックサック メンズ キャンバス スクエアバッグ アンティーク 登山 バックパック 防水 通学 通勤 出張 グレー
¥ 8027
ビアンキ ショルダーバッグ NBTC-44 60 ネイビー
¥ 8027
FANDARE リュックサック メンズ キャンバス スクエアバッグ アンティーク 登山 バックパック 防水 通学 通勤 出張 グレー
¥ 8027
エー・エル・アイ ショルダーバッグ 3way ビジネスバッグ キャリーON&拡張機能搭載 ダブルルーム PCパッド 多機能ポケット ブラック
¥ 8026
ミレー リュック アウトドアマルチトートバッグ キューブ バケット(CUBE BUCKET) VELVET RED 7810
¥ 8026
エー・エル・アイ ショルダーバッグ 3way ビジネスバッグ キャリーON&拡張機能搭載 ダブルルーム PCパッド 多機能ポケット ブラック
¥ 8026
エー・エル・アイ ショルダーバッグ 3way ビジネスバッグ キャリーON&拡張機能搭載 ダブルルーム PCパッド 多機能ポケット ブラック
¥ 8026
エフスタイル 米軍 MOLLE対応 防水布使用 ショルダーバッグ F-SD010417
¥ 8026
落札価格8028円
605 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！