『和ごころきもの屋 日本製国産ヘアアクセサリー かんざし 簪 髪飾り 桐箱入り パール簪 kanzasi340【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 07時 35分に出品され04月04日 07時 35分に終了予定です。即決価格は8,028円に設定されています。現在605件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

和ごころきもの屋 日本製国産ヘアアクセサリー かんざし 簪 髪飾り 桐箱入り パール簪 kanzasi340



【商品説明】

・※1～3営業日以内に発送（毎週水曜定休）※商品の写真は出来る限り実物に近い色合いを表現できるようにしておりますが、モニターの設定等によっては多少の誤差が生じる場合がございます。 予めご了承ください。

・【サイズ】 全長：約15.0cm 巾：最大約9cm

・【素材】 土台：合成樹脂（アクリル樹脂） 金属部分：真鍮 【日本製】

・素材構成: 真鍮， 100% アクリル



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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