『ハンモック 自立式 3way ハンモックチェア ハンガーラック 折りたたみ 物干し竿 室内 屋外 アウトドア キャンプ レジャー 海水浴 (【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 23時 36分に出品され04月03日 23時 36分に終了予定です。即決価格は8,028円に設定されています。現在51件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ハンモック 自立式 3way ハンモックチェア ハンガーラック 折りたたみ 物干し竿 室内 屋外 アウトドア キャンプ レジャー 海水浴 (
【商品説明】
・3way仕様で1台でマルチに活躍
・ネットの張り調整＆スタンドの傾き調整が可能
・室内でも安心して使える床面保護キャップ付き
・耐荷重150kg（ハンガーラック時は30kg）の優れた耐久性
・【商品内容】：自立式 3wayハンモック
【サイズ】
高さ : 16.00 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 115.00 cm
重量 : 6.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ハンモック 自立式 3way ハンモックチェア ハンガーラック 折りたたみ 物干し竿 室内 屋外 アウトドア キャンプ レジャー 海水浴 (
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落札価格8028円
51 入札履歴
終了
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