『きもの京小町 着物 バッグ 縦型 レディース メンズ 和装バッグ 着物バッグ 紺色 日本製【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 09時 54分に出品され03月09日 09時 54分に終了予定です。即決価格は8,028円に設定されています。現在58件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
きもの京小町 着物 バッグ 縦型 レディース メンズ 和装バッグ 着物バッグ 紺色 日本製
【商品説明】
・【和洋装兼用で使える便利な和装バッグ】 縦型の和装バッグ おすすめポイント ・足元の悪い雨の日でもバッグの底が汚れないよう、鋲がついています。 ・着物を丁度2つ折りにして収まり、しかも固定できる棒つきタイプなので、 カバンの中でぐちゃぐちゃになりません。
・メイン素材: ポリエステル
・・草履や着付け小物が入る透明ケースもあり、 中身をキレイに整理できます。 しかも、このポケットが付いている板ごと取り外しができるので、 もし汚れても取り外し、洗うことができます。
・内側： 草履・帯枕、その他着付け小物が入る透明なポケットがついた板 ※取り外しが可能です。 ・縦長ポケット（スナップでとめます）が2つ 横 約15cm × 縦 約25cm × 奥行 約5cm 草履・帯枕など高さのあるものを入
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
エース ガーメント St.Michael ムーヴ 46×56×2 機内持ち込み可 2L 46 cm 1kg ライトブラウン
¥ 8019
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¥ 8019
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¥ 8005
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¥ 8002
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¥ 8002
フルフル ワンハンドルショルダーバッグ 42011 ダークグレー(03)
¥ 8001
落札価格8028円
58 入札履歴
終了
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