『山善 ペット用マット付き木製ベッド ステップ付き SPB-5247SP(NA)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 04時 16分に出品され03月10日 04時 16分に終了予定です。即決価格は8,028円に設定されています。現在727件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

山善 ペット用マット付き木製ベッド ステップ付き SPB-5247SP(NA)



【商品説明】

・原産国:中国

・本体サイズ:幅52×奥行47×高さ34cm（ステップ部含む）

・本体重量:4kg

・材質:本体=天然木( パイン材、ラッカー塗装)、生地=ポリエステル、クッション材=ウレタンフォーム



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 35.50 cm

奥行 : 51.00 cm

重量 : 5.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。