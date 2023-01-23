『家具・インテリア 山善 連結平台車 パレッティー キャスターストッパー仕様 ブラック YRB-GS75BK+G【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 14時 36分に出品され03月26日 14時 36分に終了予定です。即決価格は8,028円に設定されています。現在994件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ノートパソコンスタンド
【商品名】
山善 連結平台車 パレッティー キャスターストッパー仕様 ブラック YRB-GS75BK+G
山善(YAMAZEN)
【商品説明】
・キャスター:直径7.5cm 自在4個(ストッパー付き2個)
・原産国:日本
・最大荷重:150kgまで
・本体サイズ:幅70×奥行50×高さ12cm
・本体重量:4kg
・材質:本体=PP耐衝撃性、キャスター=ゴム
【サイズ】
高さ : 14.40 cm
横幅 : 53.00 cm
奥行 : 71.40 cm
重量 : 5.36 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8028円
994 入札履歴
終了
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