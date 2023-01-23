『家具・インテリア 山善 連結平台車 パレッティー キャスターストッパー仕様 ブラック YRB-GS75BK+G【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 14時 36分に出品され03月26日 14時 36分に終了予定です。即決価格は8,028円に設定されています。現在994件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ノートパソコンスタンド

【商品名】

山善 連結平台車 パレッティー キャスターストッパー仕様 ブラック YRB-GS75BK+G

山善(YAMAZEN)



【商品説明】

・キャスター:直径7.5cm 自在4個(ストッパー付き2個)

・原産国:日本

・最大荷重:150kgまで

・本体サイズ:幅70×奥行50×高さ12cm

・本体重量:4kg

・材質:本体=PP耐衝撃性、キャスター=ゴム



【サイズ】

高さ : 14.40 cm

横幅 : 53.00 cm

奥行 : 71.40 cm

重量 : 5.36 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。