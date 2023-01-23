『CICONIA サウンドテーブル STC-109BBT (ホワイトウッド) Bluetooth5.0対応スピーカー コーヒーテーブル サイド【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月09日 03時 10分に出品され05月09日 03時 10分に終了予定です。即決価格は8,028円に設定されています。現在163件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

CICONIA サウンドテーブル STC-109BBT (ホワイトウッド) Bluetooth5.0対応スピーカー コーヒーテーブル サイド



【商品説明】

・USBメモリーに入れた音楽データの再生も可能。

・シンプルなデザインで置く場所を選ばない！

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・操作簡単、組み立て簡単、軽いのでどこへでも持ち運べます。

・機能性とデザイン性を持ち合わせた「サウンドテーブル」



【サイズ】

高さ : 14.10 cm

横幅 : 46.00 cm

奥行 : 46.29 cm

重量 : 4.10 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。