『CICONIA サウンドテーブル STC-109BBT (ホワイトウッド) Bluetooth5.0対応スピーカー コーヒーテーブル サイド【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月09日 03時 10分に出品され05月09日 03時 10分に終了予定です。即決価格は8,028円に設定されています。現在163件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
CICONIA サウンドテーブル STC-109BBT (ホワイトウッド) Bluetooth5.0対応スピーカー コーヒーテーブル サイド
【商品説明】
・USBメモリーに入れた音楽データの再生も可能。
・シンプルなデザインで置く場所を選ばない！
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・操作簡単、組み立て簡単、軽いのでどこへでも持ち運べます。
・機能性とデザイン性を持ち合わせた「サウンドテーブル」
【サイズ】
高さ : 14.10 cm
横幅 : 46.00 cm
奥行 : 46.29 cm
重量 : 4.10 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8028円
163 入札履歴
終了
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