『SunFounder PiSloth ラズベリーパイ AI プログラミング 4 DOF ロボットキット，多機能DIYバイオニック踊りロボット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 15時 31分に出品され03月23日 15時 31分に終了予定です。即決価格は8,028円に設定されています。現在518件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SunFounder PiSloth ラズベリーパイ AI プログラミング 4 DOF ロボットキット，多機能DIYバイオニック踊りロボット



【商品説明】

・【2種類プログラミング言語と遠隔操作】1つはEzblockグラフィカルプログラミングで、プログラミングは素早くて、直ぐに遊ぶことができます。上級者の場合は、Pythonコースの方が適しています。 スマホとタブレットによるリモコン機能をサポートします。

・【Raspberry Piボードは含まれていません】このキットを正常に動作するため、Raspberry Piボード、SDカード、18650電池は別途購入する必要があります!!!技術サポートチームあり、使用上に何か問題があればどうぞお問い合わせください。組み立て動画はこちらまで：https://bit.ly/2Uc9UV6

・【オンラインマニュアル



【サイズ】

高さ : 10.67 cm

横幅 : 19.56 cm

奥行 : 22.35 cm

重量 : 440.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。