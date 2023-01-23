『BOW BRAND(ボウブランド) 2ウェイトートバッグ BOW-JB2108-BK ブラック W28×D17×H42cm【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 18時 57分に出品され03月24日 18時 57分に終了予定です。即決価格は8,028円に設定されています。現在712件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

BOW BRAND(ボウブランド) 2ウェイトートバッグ BOW-JB2108-BK ブラック W28×D17×H42cm



【商品説明】

・リュックとトートの2通りの使い方ができる

・対象シーズン: spring/summer

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル

・部門名:ユニセックス大人



【サイズ】

高さ : 11.10 cm

横幅 : 44.29 cm

奥行 : 52.10 cm

重量 : 930.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。