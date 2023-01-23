『GLIDiC SB-WS41-MRTW/PK(ベビーピンク) 完全ワイヤレスイヤホン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 17時 06分に出品され03月06日 17時 06分に終了予定です。即決価格は8,027円に設定されています。現在584件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
GLIDiC SB-WS41-MRTW/PK(ベビーピンク) 完全ワイヤレスイヤホン
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 3.50 cm
横幅 : 12.00 cm
奥行 : 20.00 cm
重量 : 180.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8027円
584 入札履歴
終了
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