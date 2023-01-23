『オーラルB歯間フレックスピックL字型18本入 × 48点【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 23時 47分に出品され04月09日 23時 47分に終了予定です。即決価格は8,027円に設定されています。現在896件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【JANコード】

4902430918466



【メーカ】

Ｐ＆Ｇ



【生産地】

中華人民共和国