『(Process Yellow) - Jacquard Professional Screen Printing Inks 120ml 並行輸入品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 03時 08分に出品され04月06日 03時 08分に終了予定です。即決価格は8,027円に設定されています。現在806件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 商品名(Process Yellow) - Jacquard Professional Screen Printing Inks 120mlJacquard Professional Screen Print Ink， Water-Soluable， 4oz Jar， Process Yellow (140)ブランド：Jacquard商品サイズ：4 oz高さ：5.8 cm横幅：5.8 cm奥行：6.4 cm重量：1134 g商品番号：F-JSI1140色：Process Yellow素材：