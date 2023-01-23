『ダルトン(Dulton) ウォールクロックブリストル S-40 ブラック K725-924BD【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 17時 08分に出品され03月29日 17時 08分に終了予定です。即決価格は8,027円に設定されています。現在304件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ダルトン(Dulton) ウォールクロック"ブリストル S-40" ブラック K725-924BD
【商品説明】
・サイズ:φ40.5×D8cm
・生産国:中国
・素材・材質:ステンレススチール、ガラス
【サイズ】
高さ : 12.20 cm
横幅 : 48.50 cm
奥行 : 48.50 cm
重量 : 1.56 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8027円
304 入札履歴
終了
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