『ダルトン(Dulton) ウォールクロックブリストル S-40 ブラック K725-924BD【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 17時 08分に出品され03月29日 17時 08分に終了予定です。即決価格は8,027円に設定されています。現在304件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ダルトン(Dulton) ウォールクロック"ブリストル S-40" ブラック K725-924BD



【商品説明】

・サイズ:φ40.5×D8cm

・生産国:中国

・素材・材質:ステンレススチール、ガラス



【サイズ】

高さ : 12.20 cm

横幅 : 48.50 cm

奥行 : 48.50 cm

重量 : 1.56 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。