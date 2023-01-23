『[ウルティマ トーキョー] クラッチバッグ 本革 WAY フラップタイプ ライル No.77823 メンズ レッド【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 16時 35分に出品され03月21日 16時 35分に終了予定です。即決価格は8,027円に設定されています。現在607件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品紹介冠婚葬祭やラフな外出まで、あらゆるシーンでとうどいいサイズ感のクラッチバッグ。シンプルな見た目ながらも、ポケットが充実した内装を装備。A4サイズに対応。背面にマグネットが付いているので、折り畳むことでサイズを変えて使える2WAYクラッチバッグに早変わり。その日のスタイルに合わせて、楽しめます。 ブランド紹介カバンの総合メーカー『ACE(エース)』が手掛けるメンズバックシリーズ。世界のファッションや流行、文化など、時代の今を貪欲に吸収し、TOKYOという感性のフィルターを通すことで、高感度で洗練されたデザインの鞄を提案します。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ [ウルティマ

トーキョー]

クラッチバッグ

本革

WAY

フラップタイプ

ライル

No.77823

メンズ

レッド