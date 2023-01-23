『ポルシェ純正 ポルシェ クレストキーホルダー レッド PORSCHE ポルシェデザイン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 22時 25分に出品され03月29日 22時 25分に終了予定です。即決価格は8,027円に設定されています。現在98件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ポルシェ純正 ポルシェ クレストキーホルダー レッド PORSCHE ポルシェデザイン
【商品説明】
・PORSCHE純正
・カラー：レッド
・サイズ：8.5×4cm
・メタル製ポルシェ クレスト入り革製タグのキーホルダー
・レザー/メタル/エナメル製
【サイズ】
高さ : 1.80 cm
横幅 : 4.70 cm
奥行 : 9.50 cm
重量 : 40.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8027円
98 入札履歴
終了
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