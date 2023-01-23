『weissenfels(バイセンフェルス) 滑り止めデバイスバイスソック WSK-S82 適合タイヤサイズ:235/50R16 235/55【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 08時 07分に出品され03月20日 08時 07分に終了予定です。即決価格は8,027円に設定されています。現在183件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

weissenfels(バイセンフェルス) 滑り止めデバイスバイスソック WSK-S82 適合タイヤサイズ:235/50R16 235/55



【商品説明】

・付属品：取扱説明書、ビニール手袋１ペア、ビニール袋１枚

・材質・素材：特殊合成繊維

・生産国：イタリア



【サイズ】

高さ : 10.80 cm

横幅 : 28.50 cm

奥行 : 34.80 cm

重量 : 1.59 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ 車、バイク、自転車

自動車

タイヤ、ホイール タグ weissenfels(バイセンフェルス)

滑り止めデバイスバイスソック

WSK-S82

適合タイヤサイズ:235/50R16

235/55