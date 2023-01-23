『Big Teeth(ビッグティース) ゴルフウッドカバー 4個セット(135U) ヘッドカバー クラブカバー ドライバー用 フェアウェイウッ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 01時 58分に出品され03月16日 01時 58分に終了予定です。即決価格は8,027円に設定されています。現在159件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Big Teeth(ビッグティース) ゴルフウッドカバー 4個セット(135U) ヘッドカバー クラブカバー ドライバー用 フェアウェイウッ



【商品説明】

・パッケージ内容（4個）：ドライバーカバー1個（１番）、フェアウェイウッドカバー2個（３番、５番）、ハイブリッドカバー1個（ナンバータグ：2、3、4、5、6、UT）

・仕様：野球のユニフォームスタイル ホワイト合成レザー ブルー

・品名：ゴルフウッドカバー ドライバー用・フェアウェイウッド用・ハイブリッド用 4個入り セット（1 3 5 U）

・特徴：ウッドカバーには、伸縮性のあるエラスティック２段階になっているので、ヘッドを差込んでも締め付けがしっかりしていて、クラブから落ちる心配なし。パイピング1本を巧みに使用することにより、カバーがその形状をよく維持できます。

・素材 表生地は高級感



【サイズ】

高さ : 6.90 cm

横幅 : 26.50 cm

奥行 : 35.20 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。