『SkullCandy RIFF WIRELESS BLUE SUNSET S5PXW-L673 リモコン・マイク対応 ブルートゥースヘッドホ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月19日 01時 59分に出品され04月19日 01時 59分に終了予定です。即決価格は8,026円に設定されています。現在315件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SkullCandy RIFF WIRELESS BLUE SUNSET S5PXW-L673 リモコン・マイク対応 ブルートゥースヘッドホ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.90 cm

横幅 : 18.50 cm

奥行 : 21.70 cm

重量 : 290.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。