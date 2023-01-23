『オーガニック マテ茶 ラ ルビア 1kg (茶葉・茎入り)＆茶器セット【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 17時 14分に出品され04月24日 17時 14分に終了予定です。即決価格は8,026円に設定されています。現在767件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
オーガニック マテ茶 ラ ルビア 1kg (茶葉・茎入り)＆茶器セット
【商品説明】
・保存方法：直射日光と高温多湿の場所を避けて保存し、開封後はお早めにお召し上がりください。
・内容量：1000g
・原産国：パラグアイ（マテ茶）、ブラジル（茶器）
・商品内容：マテ茶、マテ茶用茶器
・賞味期間：製造より24ヶ月
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8026円
767 入札履歴
終了
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