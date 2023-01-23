『エー・エル・アイ ショルダーバッグ 3way ビジネスバッグ キャリーON&拡張機能搭載 ダブルルーム PCパッド 多機能ポケット ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 09時 44分に出品され03月15日 09時 44分に終了予定です。即決価格は8,026円に設定されています。現在300件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

エー・エル・アイ ショルダーバッグ 3way ビジネスバッグ キャリーON&拡張機能搭載 ダブルルーム PCパッド 多機能ポケット ブラック



【商品説明】

・ストラップの種類: 3 way

・タテ31cmxヨコ45.5cmxマチ16cm

・ポケットの数:9(外側4/内側5)

・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能

・留め具の種類: ジッパー

・表地: 高密度ポリエステルCORDURA

・重量:1090g



【サイズ】

高さ : 9.80 cm

横幅 : 41.00 cm

奥行 : 48.60 cm

重量 : 1.16 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ エー・エル・アイ

ショルダーバッグ

3way

ビジネスバッグ

キャリーON&拡張機能搭載

ダブルルーム

PCパッド

多機能ポケット

ブラック