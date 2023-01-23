『ニトリ NITORI NクールWSP Nクールダブルスーパー 肌布団(NクールWSP n-s)クールタオル付き (シングル（幅140×奥行1【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 18時 57分に出品され03月23日 18時 57分に終了予定です。即決価格は8,026円に設定されています。現在790件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ニトリ NITORI NクールWSP Nクールダブルスーパー 肌布団(NクールWSP n-s)クールタオル付き (シングル（幅140×奥行1



【商品説明】

・S:幅140×奥行190cm、D：幅180×奥行190cm

・S:約1.6kg、D：約2kg

・クールタオルの画像はイメージです。色サイズはお選びいただけません。



【サイズ】

高さ : 20.00 cm

横幅 : 25.00 cm

奥行 : 25.00 cm

重量 : 1.60 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。