『タカラトミー ベイブレードバースト B-190 ベイブレード DBオールインワン対戦セット【2024年最新】 』はヤフオクでから04月03日 19時 44分に出品され04月03日 19時 44分に終了予定です。即決価格は8,026円に設定されています。現在366件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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生産国:ベトナム

電池は使用しません

梱包サイズ:13×44×44cm

すぐに対戦できるセット