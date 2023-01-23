『セカンドピアス 18金 軸太 K18PGピンクゴールド丸玉ピアス 5mm ピアス芯幅太タイプ 太さ0.9mm長さ10mm 1ペア両耳販売 ボ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 09時 50分に出品され03月17日 09時 50分に終了予定です。即決価格は8,026円に設定されています。現在84件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
セカンドピアス 18金 軸太 K18PGピンクゴールド丸玉ピアス 5mm ピアス芯幅太タイプ 太さ0.9mm長さ10mm 1ペア両耳販売 ボ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 0.80 cm
横幅 : 8.00 cm
奥行 : 11.00 cm
重量 : 20.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
神戸宝光堂 AAA マラカイト 直径6mm K18 ピアス (ケース付)
¥ 8023
キャーロ ディ ディアマンテ CHIARO DI DIAMANTE エールブランシェ Made with SWAROVSKI GEMSTON
¥ 8023
日本未発売ユニバーサル・スタジオ公式 ワイルド・スピード ドミニク・トレット ネックレス
¥ 8023
MITASシルバーダイヤ0.2ctクロスペンダント 114678to
¥ 8022
R-days代官山 コットンパール＆メタルリングロングネックレス レディース 日本製
¥ 8022
刻印 可能 プラチナ アメリカンオープン 両耳用 ハート ピアス 4月 誕生石 キュービックジルコニア
¥ 8022
プラチナ 猫 シルエット キャット 両耳用 ネコ ピアス スタッド ピアス 雑貨 11月 誕生石 ブルートパーズ
¥ 8022
SANSUI 地中海紅珊瑚 コーラル ペンダント ペアシェープ 無染色
¥ 8022
Swarovski スワロフスキー Lifelong Bow クリスタル ペンダント ネックレス 正規輸入品
¥ 8022
セカンドピアス プラチナ 軸太 Pt900プラチナ丸玉ピアス 5mm ピアス芯幅太タイプ 太さ0.9mm長さ10mm 1ペア両耳販売 ボール
¥ 8022
プリシラ ミセス六分ウィッグ フェザーカールハーフ A-116 TDB:耐熱ダークブラウン
¥ 8022
K18WGホワイトゴールドミラーボールピアス 5mm 1ペア 両耳販売 ミラーボール ピアス ミラーカット ホワイトゴールド ピアス ホワイ
¥ 8022
四葉のクローバー 18金 ピアス キュービックジルコニア 18k K18 ゴールド 三日月 ムーン スタッドピアス 華奢 シンプル レディー
¥ 8021
L&Co エルアンドコー K10 イエロー ゴールド CZ ジルコニア ピアス 46-7565
¥ 8021
四葉のクローバー エメラルド 10金 スタッドピアス K10 イエローゴールド キュービックジルコニア 5月 誕生石 レディース 女性 ：S
¥ 8021
四葉のクローバー スーパーキュービックジルコニア 10金 フックピアス K10 10k ホワイトゴールド レディース 女性：Sa433
¥ 8021
Jeulia ペアリング レディースリング メンズリング 結婚指輪 婚約指輪 指輪 カップルリング エンゲージ リング 専用ギフトボックスつ
¥ 8021
ラ プレッツァ LA PUREZZA Ag925 シルバー ロジウムコーティング アメジスト マルチストーン 天然石 リング AD114 日
¥ 8021
落札価格8026円
84 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！