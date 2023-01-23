『セカンドピアス 18金 軸太 K18PGピンクゴールド丸玉ピアス 5mm ピアス芯幅太タイプ 太さ0.9mm長さ10mm 1ペア両耳販売 ボ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 09時 50分に出品され03月17日 09時 50分に終了予定です。即決価格は8,026円に設定されています。現在84件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

セカンドピアス 18金 軸太 K18PGピンクゴールド丸玉ピアス 5mm ピアス芯幅太タイプ 太さ0.9mm長さ10mm 1ペア両耳販売 ボ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 0.80 cm

横幅 : 8.00 cm

奥行 : 11.00 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ セカンドピアス

18金

軸太

K18PGピンクゴールド丸玉ピアス

5mm

ピアス芯幅太タイプ

太さ0.9mm長さ10mm

1ペア両耳販売

ボ