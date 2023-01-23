『KIETH メンズ ベルト 牛革スウェード ダブルループ ダークブラウン サイズ調整可能 50有余年の歴史とクラフトマンシップ MADE I【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 03時 02分に出品され03月23日 03時 02分に終了予定です。即決価格は8,026円に設定されています。現在903件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KIETH メンズ ベルト 牛革スウェード ダブルループ ダークブラウン サイズ調整可能 50有余年の歴史とクラフトマンシップ MADE I
【商品説明】
・50有余年の歴史とクラフトマンシップが創り出す確かな品質です。本物だけが持つ上級の質感、 「 made in japan 」だからこそ実現する確かな品質と安心感をお確かめください。
・サイズ：幅3cm、全長110cm、ウエスト98cm、まで対応可能なフリーサイズ、2.5ｃｍ間隔で5穴、バックルサイズ：ヨコ4.8ｃｍ、縦3.9ｃｍ、 日本製（MADE IN JAPAN）
・ビジネス・カジュアル向けのメンズベルト・表素材：牛革スウェード、裏地：牛革ヌメ・バックルの素材は真鍮でシルバー色・カラー：ダークブラウン
・メイン素材: スウェードレザー
・主張しすぎない基本のベルトは着こなしを絶妙アシスト。ひか
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 15.00 cm
奥行 : 15.00 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8026円
903 入札履歴
終了
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