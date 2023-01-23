『グルーミングタブ 重炭酸イオンケア浴剤 100錠入り(犬・猫などペット用浴用化粧料)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 01時 53分に出品され03月06日 01時 53分に終了予定です。即決価格は8,026円に設定されています。現在152件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
グルーミングタブ 重炭酸イオンケア浴剤 100錠入り(犬・猫などペット用浴用化粧料)
【商品説明】
・【内容量】：15g×100錠
・【原材料・成分】：炭酸水素Na、クエン酸、炭酸Na、PEG6000、カプリリルスルホン酸Na
・【商品サイズ】：180×295mm
・【製造国】：日本
【サイズ】
高さ : 12.20 cm
横幅 : 17.90 cm
奥行 : 28.50 cm
重量 : 1.54 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【食品等の賞味期限について】
※当店の食品/飲料/ペットフード画像は、サンプルの為、実際には賞味期限内の商品を発送しておりますのでご安心ください。
【サイズ/色について】
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グルーミングタブ 重炭酸イオンケア浴剤 10錠入り×5セット(犬・猫などペット用浴用化粧料)
¥ 7987
落札価格8026円
152 入札履歴
終了
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