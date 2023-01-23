『Greenology デザイナーズ 花器 GR-187 盆栽 生け花【2024年最新】 』はヤフオクでから04月29日 11時 16分に出品され04月29日 11時 16分に終了予定です。即決価格は8,026円に設定されています。現在663件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
花瓶
【商品名】
Greenology デザイナーズ 花器 GR-187 盆栽 生け花
CMR-X09R7TMSS4
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 9.50 cm
横幅 : 22.50 cm
奥行 : 23.00 cm
重量 : 1.20 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8026円
663 入札履歴
終了
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