『Greenology デザイナーズ 花器 GR-187 盆栽 生け花【2024年最新】 』はヤフオクでから04月29日 11時 16分に出品され04月29日 11時 16分に終了予定です。即決価格は8,026円に設定されています。現在663件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 花瓶

【商品名】

Greenology デザイナーズ 花器 GR-187 盆栽 生け花

CMR-X09R7TMSS4

【商品説明】



【サイズ】

高さ : 9.50 cm

横幅 : 22.50 cm

奥行 : 23.00 cm

重量 : 1.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。