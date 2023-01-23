『パターカバーピンタイプスワロフスキークリスタルヘッドカバーwithSWAROVSKI（ブラック黒）DECORE FOR GOLFデコレーフォ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月13日 09時 55分に出品され05月13日 09時 55分に終了予定です。即決価格は8,026円に設定されています。現在599件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
パターカバーピンタイプスワロフスキークリスタルヘッドカバーwithSWAROVSKI（ブラック黒）DECORE FOR GOLFデコレーフォ
【商品説明】
・シックな色合い
・ソフトなレザータッチボディ
・番手チャームに光沢ブラックのスワロフスキー使用
【サイズ】
高さ : 15.00 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 23.00 cm
重量 : 200.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8026円
599 入札履歴
終了
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