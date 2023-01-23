『パターカバーピンタイプスワロフスキークリスタルヘッドカバーwithSWAROVSKI（ブラック黒）DECORE FOR GOLFデコレーフォ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月13日 09時 55分に出品され05月13日 09時 55分に終了予定です。即決価格は8,026円に設定されています。現在599件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

パターカバーピンタイプスワロフスキークリスタルヘッドカバーwithSWAROVSKI（ブラック黒）DECORE FOR GOLFデコレーフォ



【商品説明】

・シックな色合い

・ソフトなレザータッチボディ

・番手チャームに光沢ブラックのスワロフスキー使用



【サイズ】

高さ : 15.00 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 23.00 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。