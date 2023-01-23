『腕時計 ウェンガー URBAN CLASSIC (アーバンクラシック) 01.1741.125 クォーツ 国内正規品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 12時 25分に出品され03月21日 12時 25分に終了予定です。即決価格は8,025円に設定されています。現在19件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メンズウォッチ

【商品名】

ウェンガー 腕時計 URBAN CLASSIC (アーバンクラシック) 01.1741.125 クォーツ 国内正規品



【商品説明】

・10 ATM

・Country of Origin: Switzerland

・Set Contents: Watch， box， instruction manual (English language not guaranteed)

・Small second



【サイズ】

高さ : 9.50 cm

横幅 : 9.60 cm

奥行 : 9.60 cm

重量 : 320.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

メンズ腕時計 タグ 腕時計

ウェンガー

URBAN

CLASSIC

(アーバンクラシック)

01.1741.125

クォーツ

国内正規品