『腕時計 ウェンガー URBAN CLASSIC (アーバンクラシック) 01.1741.125 クォーツ 国内正規品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 12時 25分に出品され03月21日 12時 25分に終了予定です。即決価格は8,025円に設定されています。現在19件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メンズウォッチ
【商品名】
ウェンガー 腕時計 URBAN CLASSIC (アーバンクラシック) 01.1741.125 クォーツ 国内正規品
【商品説明】
・10 ATM
・Country of Origin: Switzerland
・Set Contents: Watch， box， instruction manual (English language not guaranteed)
・Small second
【サイズ】
高さ : 9.50 cm
横幅 : 9.60 cm
奥行 : 9.60 cm
重量 : 320.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8025円
19 入札履歴
終了
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