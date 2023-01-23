『oxtos(オクトス) 透湿防水シュラフカバー (モスグリーン×ブラック， ワイドロング)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 17時 07分に出品され05月03日 17時 07分に終了予定です。即決価格は8,025円に設定されています。現在198件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

oxtos(オクトス) 透湿防水シュラフカバー (モスグリーン×ブラック， ワイドロング)



【商品説明】

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【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。