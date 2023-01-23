CoolTry エアーベッド マットレス シングル サイズ 耐荷重300kg 長さ188×幅99×厚さ38 電動ポンプ内蔵 高反発 極厚 膨【2024年最新】

商品情報

【商品名】

CoolTry エアーベッド マットレス シングル サイズ 耐荷重300kg 長さ188×幅99×厚さ38 電動ポンプ内蔵 高反発 極厚 膨



【商品説明】

・【コンパクト収納】エアーマットのインフレータブルサイズ:（約）長さ186×幅98×厚さ36cm、耐荷重300kg。（手動測定では1〜2cmの誤差がある）急な来客の時にも、おもてなしができます。また、収納袋を使って収納できるので、スペースを取らず、どこにでも簡単に収納できます！

・【快適な寝心地】エアーマットの内部は環状構造でどんなポジションで寝ていても、各凹凸が体を点で支えることでベッドと人体を密着させることができ、体にフィットし、快適な寝心地を与えてくれるマイベッドになります。

・【空気注入式】電動ポンプを内蔵して、空気の出し入れは電動なので手間いらず、自分にお好みの空気の量を入れて簡単に調節



【サイズ】

高さ : 20.70 cm

横幅 : 33.00 cm

奥行 : 37.40 cm

重量 : 6.40 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。