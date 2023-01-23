『NewFantasia HiFiケーブル 2.5mm Trrsバランスオス付き Sennheiser HD700 HD 700 ヘッドフォン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 22時 52分に出品され03月14日 22時 52分に終了予定です。即決価格は8,025円に設定されています。現在470件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

NewFantasia HiFiケーブル 2.5mm Trrsバランスオス付き Sennheiser HD700 HD 700 ヘッドフォン



【商品説明】

・2.5mm Trrs Balanced オスは、Astell&Kern AK240 AK380 AK320 onkyo DP-X1 FIIO X5III XDP-300R iBasso DX200 & パワーアンプ/モニター/スピーカー/HIFI機器などに対応。2.5mm Trrs Balanced Portのプレーヤーに対応。

・コネクター: 2.5mm Trrs バランスオスからデュアル2.5mmオスジャック。

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・長さ: 2メートル (6.6フィート)、このケーブルはシルバーメッキケーブル、ヘッドホン延長コードで作られています。



【サイズ】

高さ : 1.78 cm

横幅 : 9.65 cm

奥行 : 14.48 cm

重量 : 70.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。