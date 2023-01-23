『ダイケン 5号ドアハンガー用複車 54WH【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 19時 39分に出品され04月17日 19時 39分に終了予定です。即決価格は8,024円に設定されています。現在287件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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扉吊り用。
適用レール:5号品名:ドアハンガー用複車B(mm):55.0A(mm):78D(mm):83耐荷重(kg/個):250K(mm):88L(インチ):W3/4質量(kg):2.6
耐久基準:7万m(常温下定格荷重)
本体:スチール戸車:鋳物
原産国:日本
ダイケン 5号ドアハンガー用複車 54WH
¥ 8024
ダイケン 5号ドアハンガー用複車 54WH
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落札価格8024円
287 入札履歴
終了
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