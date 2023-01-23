『キーン サンダル ZERRAPORT II ゼラポート ツー メンズ BLACK/BLACK 27.5 cm【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 03時 44分に出品され03月26日 03時 44分に終了予定です。即決価格は8,024円に設定されています。現在10件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キーン サンダル ZERRAPORT II ゼラポート ツー メンズ BLACK/BLACK 27.5 cm
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 12.80 cm
横幅 : 21.20 cm
奥行 : 32.20 cm
重量 : 880.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8024円
10 入札履歴
終了
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