『ディッキーズ リュックサック DK PVC CENTER ZIP BACKPACK ホワイト【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 11時 58分に出品され03月16日 11時 58分に終了予定です。即決価格は8,024円に設定されています。現在661件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ディッキーズ リュックサック DK PVC CENTER ZIP BACKPACK ホワイト



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.90 cm

横幅 : 40.10 cm

奥行 : 50.20 cm

重量 : 690.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ディッキーズ

リュックサック

DK

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ホワイト