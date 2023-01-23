QEZER 子供用寝袋 マミー型 ダウン寝袋 キッズ 600FP高級羽毛充填 快適温度-1℃~15℃ コンパクト 超軽量 持ち運びがしやすい【2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

QEZER 子供用寝袋 マミー型 ダウン寝袋 キッズ 600FP高級羽毛充填 快適温度-1~15 コンパクト 超軽量 持ち運びがしやすい



【商品説明】

・【お子様への最高のギフト】海辺のエレメントパターンやかわいい動物のイメージの子供用寝袋は、想像力を刺激し、楽しいグラフィックデザインは、屋内/屋外の両方で子供、男の子、女の子に人気があります。 暖かくて持ち運びやすい子供用ダウン寝袋は、室内での実用性だけでなく、持ち出す楽しさもあり、お子さまは屋外でのキャンプが大好きになるでしょう！ 自然を愛でる！ この子供用寝袋は、どんな男の子/女の子にも最適な贈り物です。

・【子供が持ち運びやすい】キッズ寝袋使用サイズ：170cm×70cm×35cm、収納サイズ：30cm×18cm（専用圧縮収納袋）、総重量：約820g。 子供用寝袋は、身長155cm、体重4



【サイズ】

高さ : 17.60 cm

横幅 : 21.00 cm

奥行 : 33.00 cm

重量 : 850.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。