『ブシロード ラバーマットコレクション V2 Vol.505 ブルーアーカイブ『角楯カリン』【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 10時 20分に出品され04月22日 10時 20分に終了予定です。即決価格は8,023円に設定されています。現在637件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ブシロード ラバーマットコレクション V2 Vol.505 ブルーアーカイブ『角楯カリン』



【商品説明】

・【サイズ】横52cm×縦35cm、厚さ：2mm

・【印刷】表面：4色印刷

・【素材】ポリエステル、ラバー

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

トレーディングカード タグ ブシロード

ラバーマットコレクション

V2

Vol.505

ブルーアーカイブ『角楯カリン』