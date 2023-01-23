『TYR メンズ 練習用 ロングボクサー水着 TYR JZEBU522 PU S【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 20時 59分に出品され03月11日 20時 59分に終了予定です。即決価格は8,023円に設定されています。現在390件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TYR メンズ 練習用 ロングボクサー水着 TYR JZEBU522 PU S



【商品説明】

・平紐付き

・股下20cm（Lサイズ）

・超撥水生地



【サイズ】

高さ : 3.50 cm

横幅 : 17.70 cm

奥行 : 25.70 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。