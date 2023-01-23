『テーブル胡蝶蘭 (紫パープル3本立) 高さ約60cm 陶器鉢 ラッピング付き【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 11時 53分に出品され03月27日 11時 53分に終了予定です。即決価格は8,023円に設定されています。現在217件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
色：紫
高さ：約50*60ｃｍ（鉢底から）
ビジネスから個人的なお祝いまで、カウンターに置きやすいサイズです。
立て札、メッセージカード無料
カード内容はギフトメッセージ欄に記載ご希望内容をご入力下さい
ホーム＆キッチン/花・観葉植物・フラワーギフト/造花
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落札価格8023円
217 入札履歴
終了
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