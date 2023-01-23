『日本電興NIHON DENKO 2WAY スチームクリーナースチームモップ/ハンディスチーム ND-SC282B【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 11時 15分に出品され03月05日 11時 15分に終了予定です。即決価格は8,023円に設定されています。現在875件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
2スチームクリーナー・ホワイト ND-SC282B
・・Style:2スチームクリーナー
・サイズ:本体=幅8×奥行53×高さ14.5cm、モップ時=幅30.5×奥行19.5×高さ112cm
・重量:本体=1.5kg、モップ時=2.4kg
・電源:AC100V 50/60Hz
・消費電力:1200W
・待機時間:約40秒
多機能車用掃除機，小型掃除機とエアダスターと電動ポンプ 3in1多機能，充電式 コードレス 軽量，ホビーガジェット，キーボード 隙間 小さい
¥ 8004
スマイル(SMILE) 掃除機ヘッド ウルトラタービンヘッド ブラック SE7900
¥ 7991
パナソニック 電動角質リムーバー 角質クリア かかと・足裏用 ゴールド調 ES-WE22-N
¥ 7986
掃除機コードレス 20000pa S30 Leacco 掃除機 自走式 サイクロン 0.5Lダストカップ コードレス掃除機 一人暮らし ステ
¥ 7979
在庫あり HiKOKI 工機ホールディングス 純正部品 集じん機用 ホース 321985 内径Φ38mm×長さ5m／銅線入り帯電防止剤配合 主に一般清掃用
¥ 7977
Miele (ミーレ) HEPA エアクリーンフィルター SF-HA 50
¥ 7977
スポーツ用品 トゥーセル カラーアングルブルーム 1333 レッド(ハンドル付)/62-6610-81
¥ 7977
多機能車用掃除機，小型掃除機とエアダスターと電動ポンプ 3in1多機能，充電式 コードレス 軽量，ホビーガジェット，キーボード 隙間 小さい
¥ 7970
シャープ部品：ダストカップセットピンク系/2171370465掃除機用
¥ 7967
raycop RS RS-300JWH 並行輸入品
¥ 7963
掃除機 コード式 スティック 吸引力 サイクロン アイリスオーヤマ 600w クリーナー 軽量 5Mコード 有線 静音 18000Pa 車用 家庭用 両用 office 老人 若者
¥ 7961
ツインバード 掃除機 サイクロン スティック ハンディー クリーナー ピンク HC-5252P
¥ 7960
対応ダイソン V10 SV12 掃除機のためのアップグレードれた小さなビン、クリアビン/ダストビン交換部品、高さ14.7センチ小型クリアビン
¥ 7957
布団クリーナー ロボット掃除機 Cleansebot 床拭き ダニ取り 除菌率99.99% ミニクリーナー 衝突＆落下防止 ふとん用 カーペット 畳 ベッド 布団 充
¥ 7931
【在庫あり】日立 HITACHI 掃除機用ダストケースクミ（BFH） PV-BFH900-008
¥ 7931
キョーワクリーン スクレーパー ホワイト サイズ/26×17.5×0.1cm Vikan(ヴァイカン)スクレーパー
¥ 7930
日立 HITACHI ダストケース（フィルター付） PV-BFH900 008
¥ 7924
アイリスオーヤマ 充電式サイクロンスティッククリーナー 掃除機 SCD-143P-CW 1台
¥ 7924
落札価格8023円
875 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！