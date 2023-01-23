『アンブロ ツアーバッグ 73リットル UJS1940 ブラック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 14時 19分に出品され03月04日 14時 19分に終了予定です。即決価格は8,023円に設定されています。現在366件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アンブロ ツアーバッグ 73リットル UJS1940 ブラック



【商品説明】

・タテ:34 cmX ヨコ:69 cmX マチ:39 cm

・メイン素材: ポリエステル

・表地: ポリエステル



【サイズ】

高さ : 13.30 cm

横幅 : 38.70 cm

奥行 : 76.20 cm

重量 : 1.35 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。