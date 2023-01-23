『アンブロ ツアーバッグ 73リットル UJS1940 ブラック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 14時 19分に出品され03月04日 14時 19分に終了予定です。即決価格は8,023円に設定されています。現在366件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アンブロ ツアーバッグ 73リットル UJS1940 ブラック
【商品説明】
・タテ:34 cmX ヨコ:69 cmX マチ:39 cm
・メイン素材: ポリエステル
・表地: ポリエステル
【サイズ】
高さ : 13.30 cm
横幅 : 38.70 cm
奥行 : 76.20 cm
重量 : 1.35 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8023円
366 入札履歴
終了
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