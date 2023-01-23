『Mikinona Ring The Bell Tingsha Cymbals with Straps Replacement Old School Drum Cymbal Religious Percussion Instrument Yoga Bell Cymbal Bell for Rel【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 18時 20分に出品され03月15日 18時 20分に終了予定です。即決価格は8,023円に設定されています。現在742件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Mikinona Ring The Bell Tingsha Cymbals with Straps Replacement Old School Drum Cymbal Religious Percussion Instrument Yoga Bell Cymbal Bell for Religious Ceremony Kit Percussion Music Brassブランド：Mikinona商品サイズ：6.5X6.5X2CM高さ：3 cm横幅：8 cm奥行：17 cm重量：3036 g商品番号：02GW08GK36WOP4色：Golden素材：Brass