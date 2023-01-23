『日本職人が作る 食品サンプル 鏡餅 1升 IP-173【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 17時 37分に出品され04月14日 17時 37分に終了予定です。即決価格は8,023円に設定されています。現在254件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

日本職人が作る 食品サンプル 鏡餅 1升 IP-173



【商品説明】

・主な製造国 :日本

・対象性別 :男女共用

・本体サイズ :サイズ:上段約115mm、下段約135mm、上段下段重ねて約H110mm、ダイダイ60×H50mm



【サイズ】

高さ : 10.80 cm

横幅 : 17.00 cm

奥行 : 21.50 cm

重量 : 800.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。